Известного голливудского актера избили в центре Нью-Йорка

По данным правоохранителей, злоумышленник набросился на актера возле Третьей авеню, 369, сильно ударил его по лицу, а затем скрылся, и сейчас нападавшего разыскивает полиция. Бушеми был доставлен в больницу Бельвью, где ему оказали помощь в связи с синяками, отеками и кровотечением в левом глазу.

«Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена и стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе. С ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания. Хотя нам всем невероятно грустно, что это случилось, когда он гулял по улицам Нью-Йорка», - заявил представитель актера.

В Сети уже появилось фото подозреваемого, сделанное камерами наблюдения. Предполагаемый нападавший - высокий темнокожий мужчина, который был одет в темную бейсболку, синюю футболку, черные брюки и белые кроссовки.

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Стив Бушеми вырос в Нью-Йорке и работал пожарным в Бруклине, прежде чем уволился в 1980-х годах и начал актерскую карьеру. Он вернулся в свою старую пожарную часть через несколько часов после терактов 11 сентября и несколько дней оставался на территории Всемирного торгового центра, разбирая завалы.

Бушеми - лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус». Известность ему принесли такие фильмы, как «Прощальные взгляды» (1986), «Нью-Йоркские истории» (1989), «Таинственный поезд» (1989), «Бешеные псы» (1992), «Отчаянный» (1995), «Воздушная тюрьма» (1997), «Армагеддон» (1998), «Серая зона» (2001), «Призрачный мир» (2001), «Крупная рыба» (2003) и «Смерть Сталина» (2017). Он также известен по сотрудничеству с братьями Коэн, у которых снялся в фильмах «Перекресток Миллера» (1990), «Бартон Финк» (1991), «Подручный Хадсакера» (1994), «Фарго» (1996) и «Большой Лебовски» (1998).

На телевидении Бушеми известен благодаря роли Инока «Наки» Томпсона в криминальном телесериале HBO «Подпольная империя» (2010-2014), принесшей ему премию «Золотой глобус», две премии Гильдии киноактеров США, а также две номинации на «Эмми».

То, что произошло с актером - не первое случайное нападение в Нью-Йорке. 31 марта коллега Бушеми по фильму «Подпольная империя» Майкл Стулбарг получил удар камнем в затылок во время прогулки по Центральному парку Манхэттена. Стулбарг преследовал нападавшего, который был взят под стражу возле парка.