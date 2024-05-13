ФОТО Актриса Сальма Хайек показала редкий снимок с единственной дочерью в молодости

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала редкое фото с единственной дочерью Валентиной. Семейный кадр звезда экрана опубликовала в Instagram с более 28 млн подписчиков.

Сейчас Валентине Паломе Пино 16 лет, однако на снимке она предстала еще маленькой, стоя в объятиях звездной мамы.

«С Днем матери всех мам — независимо от того, воспитываете ли вы детей, лелеете меховых младенцев, ждете ребенка или вспоминаете тех, кого уже нет с нами. Сегодня мы празднуем любую форму материнства», - написала Сальма Хайек.

Валентина - дочь актрисы и генерального директора компании Kering, французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Она стала первенцем для Сальмы, однако бизнесмен уже воспитывал детей от предыдущих союзов. С супермоделью Линдой Евангелистой Франсуа-Анри стал отцом сына Огюстена. А дизайнер Доротея Лепер родила ему дочь Матильду и сына Франсуа. С ними Сальма поддерживает довольно хорошие отношения.

Мексикано-американская актриса и французский миллиардер поженились в 2009 году. Свадебная церемония состоялась в оперном театре Ла Фениче в Венеции, одном из старейших в Европе. На ней были дети бизнесмена от первого брака с Доротеей Лепер.

В частности, на День матери 2024 звезда экрана показала редкое фото со своей мамой, оперной певицей Дианой Хименес Мединой.

«Я так благодарна, что все еще имею честь наслаждаться своей мамой», - написала Сальма.