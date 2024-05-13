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23-летняя дочь Веры Брежневой окончила колледж в США и похвасталась фото из выпускного

Limon.ee
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Вера Брежнева.
Вера Брежнева. Фото: Anton Novoderezhkin

Старшая дочь певицы Веры Брежневой, Соня Киперман, похвасталась своим важным достижением, пишет ТСН.

В своем Instagram 23-летняя Соня поделилась, что закончила обучение в одном из колледжей в США. Также дочь Брежневой уже успела опубликовать фото со своего выпускного. Соня Киперман показалась в мантии выпускника. На снимке улыбающаяся девушка позировала с дипломом в руках и букетом цветов.

«Представляю вам: выпускница колледжа первого поколения», - поделилась Киперман.

Певица уже успела поздравить дочь с важным достижением. Брежнева оставила в комментариях под постом смайлики в виде красных сердец.

Кстати, Соню также поздравили ее подписчики. Они отметили, что гордятся ею, и поздравили с выпускным в колледже: «Ты сделала это, поздравляю!», «Горжусь тобой!», «Поздравляю с успешно пройденным этапом в твоей жизни, ты большая умничка».

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