23-летняя дочь Веры Брежневой окончила колледж в США и похвасталась фото из выпускного

В своем Instagram 23-летняя Соня поделилась, что закончила обучение в одном из колледжей в США. Также дочь Брежневой уже успела опубликовать фото со своего выпускного. Соня Киперман показалась в мантии выпускника. На снимке улыбающаяся девушка позировала с дипломом в руках и букетом цветов.

«Представляю вам: выпускница колледжа первого поколения», - поделилась Киперман.

Певица уже успела поздравить дочь с важным достижением. Брежнева оставила в комментариях под постом смайлики в виде красных сердец.

Кстати, Соню также поздравили ее подписчики. Они отметили, что гордятся ею, и поздравили с выпускным в колледже: «Ты сделала это, поздравляю!», «Горжусь тобой!», «Поздравляю с успешно пройденным этапом в твоей жизни, ты большая умничка».