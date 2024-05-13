В воскресенье, 19 мая, в 16:00 в Viimsi Artium состоится гранд-финал конкурса красоты Mrs. Universe Estonia 2024. Десять финалисток борются за главные титулы и короны, демонстрируя свой артистизм, обаяние и мастерство на подиуме, а также таланты и умение отвечать на вопросы жюри.
Определились красотки-финалистки конкурса Mrs. Universe Estonia: проголосовать за самую-самую можете и вы!
Финалистки, среди которых работающие женщины, находят время для любимых занятий даже в плотном графике подготовки, отмечает ведущая конкурса Ангелина Миссуро.
«Пережив эмоции от участия в таком конкурсе, хочется испытать их снова и снова. Это сильно затягивает», - говорит одна из красоток, которая вновь решила попробовать свои силы на конкурсе.
В рамках подготовки к конкурсу стартовало интернет-голосование, позволяющее каждому жителю Эстонии поддержать понравившуюся участницу. Отдать свой голос можно ЗДЕСЬ!
Голосовать очень просто:
Поставьте лайк, оставьте комментарий «голосую» под фото понравившейся участницы или сделайте репост (каждое действие приносит участнице 1 балл).
«Выбор будет сложен, так как все участницы очень красивы, дружелюбны и каждая достойна звания Mrs. Universe Estonia 2024 и стать Любимицей публики», - говорит организатор конкурса, владелица Angel Models Agency Анна Микконен.
Голосование продлится до 15:00 19 мая. Подробнее о мероприятии ЗДЕСЬ!