Определились красотки-финалистки конкурса Mrs. Universe Estonia: проголосовать за самую-самую можете и вы!

Финалистки, среди которых работающие женщины, находят время для любимых занятий даже в плотном графике подготовки, отмечает ведущая конкурса Ангелина Миссуро.

«Пережив эмоции от участия в таком конкурсе, хочется испытать их снова и снова. Это сильно затягивает», - говорит одна из красоток, которая вновь решила попробовать свои силы на конкурсе.

В рамках подготовки к конкурсу стартовало интернет-голосование, позволяющее каждому жителю Эстонии поддержать понравившуюся участницу. Отдать свой голос можно ЗДЕСЬ!

Голосовать очень просто:

Поставьте лайк, оставьте комментарий «голосую» под фото понравившейся участницы или сделайте репост (каждое действие приносит участнице 1 балл).

«Выбор будет сложен, так как все участницы очень красивы, дружелюбны и каждая достойна звания Mrs. Universe Estonia 2024 и стать Любимицей публики», - говорит организатор конкурса, владелица Angel Models Agency Анна Микконен.

Голосование продлится до 15:00 19 мая. Подробнее о мероприятии ЗДЕСЬ!