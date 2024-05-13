В ночь на воскресенье, 12 мая, стало известно имя победителя песенного конкурса «Евровидение-2024». Традиционно, в соцсетях продолжаются споры, что первое место должен был взять другой учасник, а не швейцарец Nemo. Отрицательно к шоу в целом отнеслась экс-продюсер певицы Лободы, франшизы «Орел и Решка» Нателла Крапивина, пишет НОВИНИLIVE.
Экс-продюсер Лободы захейтила Евровидение-2024 и назвала его «кринжатиной»
Нателла Крапивина против Евровидения
Продюсер отметила, что она почувствовала «запах серы» уже после первых трех выступлений. Крапивина раскритиковала песенный конкурс, прошедший в шведском Мальме.
«Кринжатина добротная такая, разноплановая, с учетом всех трендов и веяний в этом животворном жанре. И народ, су*а, радуется. Почему они радуются, хрен поймешь. Здесь мир в щепки, планета в труху и Грета Тунберг в «СИЗО» (а могла бы быть на сцене)», - отметила Нателла.
Подробно комментировать выступление победителя, швейцарца Nemo, продюсер не стала. Только отметила, что у него был хороший номер и работа режиссера. Украинок не упомянула.