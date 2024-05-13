Экс-продюсер Лободы захейтила Евровидение-2024 и назвала его «кринжатиной»

«Кринжатина добротная такая, разноплановая, с учетом всех трендов и веяний в этом животворном жанре. И народ, су*а, радуется. Почему они радуются, хрен поймешь. Здесь мир в щепки, планета в труху и Грета Тунберг в «СИЗО» (а могла бы быть на сцене)», - отметила Нателла.