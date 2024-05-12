Бритни Спирс вторую неделю ходит со сломанной ногой и не обращается к медикам

Так или иначе, уже больше недели нога Бритни чудовищно болит. В своих соцсетях певица сообщила, что «ходит со сломанной ногой» и не планирует обращаться за медицинской помощью. По словам певицы, во время быстрой ходьбы ее конечность немеет.

Бритни сообщила также, что ранее трижды перенесла хирургическое вмешательство на левой ноге: два раза врачи резали ей колено и один раз ей прооперировали ступню. С тех пор знаменитость больше не верит медикам. Звезда не хочет обращаться к докторам и надеется, что ее травма заживет сама по себе.

«Мне всегда говорили, что она может зажить сама по себе, но есть огромный шанс, что она может сломаться снова. Ну, я всегда делала операции, и после них было еще больнее, поэтому на этот раз я упрямлюсь… Я собираюсь посмотреть, знает ли мое тело, как исцелить себя!» - написала Бритни.

Напомним, в начале мая Бритни Спирс и ее парень Пол Солис отдыхали в фешенебельной гостинице. Когда из номера вокалистки начали доноситься громкие звуки и крики, гости отеля вызвали полицию и скорую помощь. Стражи порядка и медики вывели Бритни на улицу в одних шортах. Обнаженную грудь исполнительница хита Toxic прикрывала подушкой. На ее плечи был накинут плед.

Полиция не стала задерживать Бритни, поэтому телохранители посадили ее в машину и увезли домой. Позже Спирс вышла на связь с поклонниками и заявила, что ее подставили. Артистка уверена, что скандал организовала ее мать, Линн Спирс.