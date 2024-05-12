Евровидение-2024: Нидерланды назвали причину их дисквалификации и раскритиковали решение EBU

После второго полуфинала случился неприятный инцидент с участием конкурсанта и оператора. Когда артист шел после своего выступления в «зеленую комнату», то просил, чтобы его не снимали на видео и не фотографировали. Впрочем, оператор пренебрегла просьбой, из-за чего Йост Кляйн замахнулся рукой на камеру.

«После выступления в четверг произошел инцидент. Вопреки четко заключенным договоренностям, Йоста сняли на видео, когда он сошел со сцены и спешил в »зеленую комнату«. В тот момент Йост неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. Его просьбой пренебрегли. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры», - говорится в сообщении вещателя.

Отмечается, что участник никак не касался оператора. Полиция проводила расследование, и Нидерланды пытались договориться с EBU, как решить недоразумение. Однако страну решили дисквалифицировать.

«Йост не касался оператора. Об этом инциденте сообщили, после чего EBU и полиция провели расследование. Мы консультировались с EBU и предложили несколько вариантов решений. Тем не менее, EBU все же решил дисквалифицировать Йоста Кляйна», - сообщил вещатель.

Представитель Нидерландов на Евровидении-2024 Йост Кляйн. Фото: JESSICA GOW

Нидерланды не согласны с таким решением EBU. Они отмечают, что поступок Йоста Кляйна в этой ситуации неравнозначен такому наказанию, как дисквалификация.

«Мы считаем этот штраф очень большим и неравноценным. Мы выступаем за хорошие манеры, пусть не будет недоразумений, но, по нашему мнению, наказание дисквалификацией не равноценно этому инциденту. Мы очень разочарованы и расстроены», - добавил вещатель.

Напомним, участника Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали прямо перед финалом «Евровидения-2024». Причину тогда не сообщали, однако речь шла о неприятном инциденте, участниками которого стали певец и женщина из съемочной группы.