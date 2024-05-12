Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 мая 2024 года: эти семь дней могут оказаться судьбоносными

Рак

Интеллектуальный труд и физические нагрузки Ракам лучше ограничить. Расслабляться нужно каждый раз, когда находит усталость. Сейчас Раки уязвимы для разнообразных проблем, с которыми им сложно будет смириться. Тем не менее, им удастся преуспеть в любовной сфере. Для этого не пускать всё на самотек, а начать мыслить творчески. Всем, кто сильно устал сильно за последние недели, стоит отдохнуть как следует.

Лев

Львам, по мнению астрологов и экспертов сайта dailyhoro. ru, стоит перестать жить так, словно всё крутится вокруг проблем. Постоянные мысли о деньгах, учебе, работе и заботах уничтожает счастье и лишает позитива. Мир выглядит уже не таким, какой он есть на самом деле. Если Львам хочется остаться на плаву и изменить всё в лучшую сторону, то им нужно избавиться от всего лишнего - в первую очередь от мусора в голове.

Дева

Девам необходимо будет обращать внимание на знаки судьбы, на разнообразные мелочи. Им стоит поддерживать в себе мотивацию, огонь. Не нужно делать что-то только потому, что «надо». Делать всё важно исходя из желания. Для отношений в семье и любовных отношений рутина тоже станет очень опасной. Больше времени проводить стоит со второй половинкой, причем так, чтобы обоим нравилось общее занятие. Одиноким Девам лучше пока не строить никаких ожиданий.

Весы