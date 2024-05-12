Начинается очередная новая неделя. Из-за непостоянства планет все вокруг с высокой вероятностью станет очень непонятным, неоднозначным. С 13 по 19 мая может произойти много важного, но не самого приятного, пишет Dailyhoro.
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 мая 2024 года: эти семь дней могут оказаться судьбоносными
Астролог рассказал о том, что эти семь дней для людей всех возрастов могут оказаться судьбоносными. Каждому стоит посмотреть на свою жизнь как бы со стороны. Занимайтесь самоанализом и не бойтесь признавать свои ошибки.
Овен
Овнам стоит начать неделю с очистки дома от негативной энергетики, потому что именно дома их могут ждать наибольшие успехи в делах, в любви, в работе. Домашняя обстановка поможет им принимать правильные решения. Уединение не будет таким уж заметным минусом на фоне всех других проблем, а порой даже будет источником вдохновения. К сожалению, именно сейчас Овнам, возможно, придется часто ездить по делам.
Телец
Эта неделя станет сплошным разочарованием для Тельцов, но только в том случае, если они позволят своим ожиданиям идти впереди них. Единственный существенный плюс этой недели - сильное здоровье. Тельцам будет крайне сложно найти свою любовь и новых друзей, а также просто поддерживать нормальное общение. На работе сейчас всё может быть очень нестабильно.
Близнецы
От Близнецов сейчас вряд ли будет зависеть многое, так что им не стоит кусать локти и рвать волосы на голове из-за проблем. Это делу не поможет. Делу поможет только поддержка близких людей, с которыми лучше не выходить на конфликты, так как Меркурий очень сильно усугубит положение дел. Также делу поможет сохранение энергии и ее умеренный расход. Важно отдыхать правильно.
Рак
Интеллектуальный труд и физические нагрузки Ракам лучше ограничить. Расслабляться нужно каждый раз, когда находит усталость. Сейчас Раки уязвимы для разнообразных проблем, с которыми им сложно будет смириться. Тем не менее, им удастся преуспеть в любовной сфере. Для этого не пускать всё на самотек, а начать мыслить творчески. Всем, кто сильно устал сильно за последние недели, стоит отдохнуть как следует.
Лев
Львам, по мнению астрологов и экспертов сайта dailyhoro. ru, стоит перестать жить так, словно всё крутится вокруг проблем. Постоянные мысли о деньгах, учебе, работе и заботах уничтожает счастье и лишает позитива. Мир выглядит уже не таким, какой он есть на самом деле. Если Львам хочется остаться на плаву и изменить всё в лучшую сторону, то им нужно избавиться от всего лишнего - в первую очередь от мусора в голове.
Дева
Девам необходимо будет обращать внимание на знаки судьбы, на разнообразные мелочи. Им стоит поддерживать в себе мотивацию, огонь. Не нужно делать что-то только потому, что «надо». Делать всё важно исходя из желания. Для отношений в семье и любовных отношений рутина тоже станет очень опасной. Больше времени проводить стоит со второй половинкой, причем так, чтобы обоим нравилось общее занятие. Одиноким Девам лучше пока не строить никаких ожиданий.
Весы
Неделя крайне сложная в энергетическом плане даже для Весов, несмотря на то, что их главным покровителем является созидательная Венера, а не деструктивный Меркурий. Если люди данного Знака оставят всё так, как есть, то могут очень сильно пожалеть об этом. Важно бороться с пороками и слабостями, исправлять допущенные ранее ошибки. Весы видят мир не так, как все другие люди, и это преимущество нужно использовать себе во благо.
Скорпион
Скорпионам астрологи советуют брать от окружающих всё самое хорошее. Это касается советов, которые могут давать друзья и родственники. В совокупности с их опытом, советы окажутся невероятно полезными. Это всё не только о работе, но и о любви. Сейчас в любви наступает период, когда всё происходит стихийно, очень быстро. Здравый смысл будет крайне полезным, в отличие от интуиции, которая вообще не поможет понять, что происходит на самом деле.
Стрелец
Прекрасная неделя для проявления творческих способностей. Повезет в первую очередь тем Стрельцам, кто умеет смотреть на мир не так, как другие люди. Это важно, потому что придется хитростью пробиваться сквозь тернии к звездам. Сейчас нельзя бросать начатое, даже если покажется что шанс утрачен и невозможно всё исправить. Переутомления лучше исключить. Что касается любви, то Стрельцам потребуется много терпения. Скорее всего, их будут много ревновать.
Козерог
Козерогам свои жизненные принципы лучше пока не менять. Понедельник, вторник и пятница станут самыми продуктивными днями, которые важно использовать по назначению. Это значит, что в первые два дня недели лучше заняться работой, самыми важными делами. В первые два дня все еще можно будет тратить деньги, дарить подарки, отправляться в дальние поездки. В любви эта неделя будет благоприятной и для тех, кто уже в отношениях, и для тех, кто пока одинок.
Водолей
Водолеям не стоит быть мстительными и злопамятными сейчас, потому что, задерживая негатив внутри себя, они начнут уходить от светлого будущего. Особенно актуально это будет для конца недели. Возможен в этот период большой спад в любовных делах и в отношениях с людьми в целом. Это может произойти из-за расхождения целей, плохого настроения, недосыпа, нервов.
Рыбы
Рыбам необходимо пустить в ход все свое обаяние, все свои ресурсы, если того потребует обстановка в любви или на работе. Людям данного Знака важно оставаться в полной готовности 24 часа в сутки. Начало недели принесет успех на работе, потому что может оказаться так, что все предыдущие действия вели Рыб к чему-то особенному. Важно помнить, что все ограничения, которые могут быть, есть только у нас в голове.