Представительница Израиля на Евровидении-2024 Эден Голан оказалась в базе «Миротворца»

Исполнительница, которая, кстати, наполовину украинка, обвиняется в поддержке властей России. Дело в том, что Эден в детстве вместе с родителями переехала в Москву, где и прожила большую часть своей жизни. Певица принимала участие в «Детском Евровидении» от России и российском «Голосе».

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В 2016 году Голан незаконно пересекла границу Украины и поехала в оккупированный Крым. На сайте «Миротворец» отмечается, что певица осуществляла на полуострове коммерческую деятельность и принимала участие в пропагандистских мероприятиях РФ. К слову, в Крыму Голан выступала на одном из российских концертов, где пела в дуэте с певицей Нюшей, поддерживающей политику Путина.

Отметим, Эден Голан жила в Москве до 2022 года. После того, как РФ развязала войну на территории Украины, она вместе с родителями уехала. Исполнительница публично не осуждала российское вторжение на украинские земли.

Напомним, на Евровидении-2024 Эден Голен получила 375 баллов и заняла пятое место. Правда, ей было не сладко выступать в Мальмё. В городе происходили протесты против участия Израиля в Евровидении. Когда же Эден выходила на сцену, то одна половина зала ее освистывала, а другая - поддерживала.