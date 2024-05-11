Сегодня, 11 мая, в шведском городе Мальмё пройдет заключительный этап 68-го международного песенного конкурса Евровидение-2024 - гранд-финал. Букмекеры 10 мая, после второго полуфинала, обновили прогноз и назвали фаворита, который может получить заветный хрустальный кубок. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Eurovision World.
Букмекеры назвали лидеров финала Евровидение-2024: какой шанс у Эстонии на победу
Пятерка лидеров Евровидения-2024
По прогнозам букмекеров, сейчас в пятерку лидеров вошли представители таких стран:
- Хорватия - 44 процента;
- Израиль - 22 процента;
- Швейцария - 14 процентов;
- Франция - 4 процента;
- Ирландия - 4 процента.
Эстония находится на данный момент на 18 месте. Наименьшие шансы на победу также имеют исполнители из Кипра, Германии, Латвии, Словении, Португалии, Люксембурга и Сербии.
Однако на конкурсе все решает голосование. Пока приходится только гадать, кто войдет в лидеры масштабного песенного шоу в этом году.