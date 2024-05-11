Букмекеры назвали лидеров финала Евровидение-2024: какой шанс у Эстонии на победу

Пятерка лидеров Евровидения-2024

Эстония находится на данный момент на 18 месте. Наименьшие шансы на победу также имеют исполнители из Кипра, Германии, Латвии, Словении, Португалии, Люксембурга и Сербии.

Однако на конкурсе все решает голосование. Пока приходится только гадать, кто войдет в лидеры масштабного песенного шоу в этом году.