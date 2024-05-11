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Букмекеры назвали лидеров финала Евровидение-2024: какой шанс у Эстонии на победу

Limon.ee
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5MIINUST и Puuluup на Евровидении.
5MIINUST и Puuluup на Евровидении. Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Сегодня, 11 мая, в шведском городе Мальмё пройдет заключительный этап 68-го международного песенного конкурса Евровидение-2024 - гранд-финал. Букмекеры 10 мая, после второго полуфинала, обновили прогноз и назвали фаворита, который может получить заветный хрустальный кубок. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Eurovision World.

Пятерка лидеров Евровидения-2024

По прогнозам букмекеров, сейчас в пятерку лидеров вошли представители таких стран:

  • Хорватия - 44 процента;
  • Израиль - 22 процента;
  • Швейцария - 14 процентов;
  • Франция - 4 процента;
  • Ирландия - 4 процента.

Эстония находится на данный момент на 18 месте. Наименьшие шансы на победу также имеют исполнители из Кипра, Германии, Латвии, Словении, Португалии, Люксембурга и Сербии.

Однако на конкурсе все решает голосование. Пока приходится только гадать, кто войдет в лидеры масштабного песенного шоу в этом году.

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