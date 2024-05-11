ВИДЕО Максим Галкин отреагировал на слова Дмитрия Гордона о его жене Пугачевой: «Ну заинтриговал!»

Так, на днях журналист в своем Instagram разместил короткий видеоролик с интересными фрагментами нового интервью, где он вместе с гостем обсуждает разных звезд. Одной из них стала жена Галкина, певица Алла Пугачева. На видео Гордон говорит, что «до недавнего времени хорошо относился к Алле Борисовне, а сейчас - негативно».

На выражение уже отреагировал Максим, который неоднозначно написал на украинском языке: «Ну заинтриговал! Удивительно, рассказывайте! Это очень интересно!»

В итоге, как оказалось, эти слова Дмитрий специально вырезал из контекста, чтобы увеличить просмотры самого интервью. Да, шоумен действительно вспомнил Аллу Борисовну в одном из своих проектов. Впрочем, перед тем, как выразить свое истинное отношения к ней, решил пошутить в привычной для себя манере. Так, с иронией журналист отметил, что причиной резкого изменения отношения к Алле Борисовне стали «измены Филиппу Киркорову». А уже в конце он с улыбкой добавил, что на самом деле «любит ее и она об этом знает».

К тому же, чтобы окончательно избежать любых недоразумений из-за такой шутки, в ответ на комментарий Галкина, Гордон снова подчеркнул свое уважение к его семье и жене: «Максим - гений! И жена его Алла Пугачева - гений! И я греюсь в лучах их славы!»