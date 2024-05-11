На Евровидении-2024 в Мальмё, Швеция, продолжаются скандалы. Участник от Нидерландов Йост Клейн, который выступал с песней Europapa и прошел в финал, пропустил генеральную репетицию. И пока неясно, будет ли выступать в финале, который пройдет сегодня, пишет Фокус.
ПОДРОБНОСТИ КОНФЛИКТА ⟩ Подрался с фотографом: певца из Нидерландов дисквалифицировали?
Оказалось, что певец подрался с фотографом. Об этом сообщает шведская национальная телекомпания SVT. Телекомпания не указала источник, но сообщила, что «между певцом и фотографом произошла физическая конфронтация».
26-летний Йост Клейн хотел сделать заявление, но ему не разрешили это сделать.
Представитель Евровидения сообщил, что расследование инцидента с артистом из Нидерландов все еще продолжается.
«Обсуждения также проходят между EBU и AVROTROS, голландской телекомпанией, участвующей в проекте. Пока расследование продолжается, ЕВС решил, что Йост Клейн не будет выступать во время второй генеральной репетиции конкурса, за который голосуют жюри в 37 странах-участницах. Вместо этого будет использована видеозапись его выступления в полуфинале», - сообщил вчера представитель.
До сих пор не известно, будет ли Клейн выступать в сегодняшнем гранд-финале. Конкурсант от Нидерландов присутствовал на параде флага в начале репетиции и ходил по сцене в сценическом костюме, но через полчаса не вышел на сцену.
При этом инсайдеры сообщают, что организаторы конкурса уже убрали флаг Нидерландов. Это значит, что конкурсанта дисквалифицировали. Но официального подтверждения этому нет.