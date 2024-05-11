ПОДРОБНОСТИ КОНФЛИКТА Подрался с фотографом: певца из Нидерландов дисквалифицировали?

Оказалось, что певец подрался с фотографом. Об этом сообщает шведская национальная телекомпания SVT. Телекомпания не указала источник, но сообщила, что «между певцом и фотографом произошла физическая конфронтация».

26-летний Йост Клейн хотел сделать заявление, но ему не разрешили это сделать.

Представитель Евровидения сообщил, что расследование инцидента с артистом из Нидерландов все еще продолжается.

«Обсуждения также проходят между EBU и AVROTROS, голландской телекомпанией, участвующей в проекте. Пока расследование продолжается, ЕВС решил, что Йост Клейн не будет выступать во время второй генеральной репетиции конкурса, за который голосуют жюри в 37 странах-участницах. Вместо этого будет использована видеозапись его выступления в полуфинале», - сообщил вчера представитель.

До сих пор не известно, будет ли Клейн выступать в сегодняшнем гранд-финале. Конкурсант от Нидерландов присутствовал на параде флага в начале репетиции и ходил по сцене в сценическом костюме, но через полчаса не вышел на сцену.

При этом инсайдеры сообщают, что организаторы конкурса уже убрали флаг Нидерландов. Это значит, что конкурсанта дисквалифицировали. Но официального подтверждения этому нет.