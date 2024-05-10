ФОТО «Французский Пярну!» Известная эстонская актриса поделилась фотографиями из отпуска

Мерле Пальмисте делится в социальных сетях снимками из Марокко, вызывая зависть. Под постами актрисы в Instagram комментируют: «Очень красивая леди» и «Вау! Хочется самому отправиться в Марокко!»

Кроме того, к красивым кадрам Пальмисте добавила хэштеги, связанные с любовью к еде, красивой жизнью и отдыхом.

Смотрите потрясающие кадры из Марокко:

Мерле любит путешествовать, и это видно и по ее аккаунту в Instagram. Недавно она отправилась в путешествие по США вместе с дочерью. В августе прошлого года она впервые в жизни побывала в Японии.

На вопрос, заданный в интервью Postimees Digiajakirjad, что заставляет ее сердце биться сильнее, актриса ответила, что это снег. «Когда снег ложится на ветви деревьев, лес превращается в сказку, это невероятно чудесно. Мне нравится, как снег сверкает, зимние виды спорта и это зимнее светило - это чудо природы. В то же время мне нравится смена времен года, если бы зима была бесконечной, я бы наверняка жаловалась!» - рассказала она.