Представитель Нидерландов на Евровидении 2024 признался России в любви

26-летний исполнитель выпустил две песни с российскими исполнителями в 2022 и 2023 годах. Речь идет о треках под названием «Jackass», которую он исполнил в дуэте с российским музыкантом Русланом Тушенцовым и композицию с группой Russian Village Boys.

В тексте песни, выпущенной в марте 2022 года (т.е через месяц после полномасштабного вторжения в Украину), Йост Кляйн признается в любви к РФ и российским женщинам: «Привет, меня зовут Йост Кляйн. Я люблю Россию, парень...».

Еще через год представитель Нидерландов на Евровидении Йост Кляйн записал еще одну песню, однако на этот раз с российской группой Russian Village Boys. Вторая песня под названием «Normalije Bass» вышла в феврале 2023 года.

Кроме того, Йост Кляйн выступал в Санкт-Петербурге в июле 2022 года во время российско-украинской войны, пишут пользователи в соцсетях.

Сам Кляйн ситуацию еще не прокомментировал.