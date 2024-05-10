ФОТО Умерла самая толстая в мире обезьяна

Макака, питавшаяся крабами, страдала от целого ряда заболеваний, связанных с лишним весом. Животное часто получало лакомства на местном рынке. Обезьяне было 6 лет.

Ветеринар больницы, доктор Супасек Сарачитти, рассказал, что Годзилла страдал заболеваниями щитовидной железы, диабетом и синдромом Кушинга. «Давайте отправим Годзиллу на небеса. Я говорил ему много лет назад, что вы можете не прожить долго из-за ваших болезней. Ему грозил сердечный приступ. Твой хозяин приходил заботиться о тебе каждый день, пока наконец не настал последний. Ты мирно погиб в объятиях своего хозяина», - сказал доктор.

Самая толстая в мире обезьяна. Фото: Shutterstock

После смерти тело Годзиллы было кремировано и возвращено его предыдущему валдельцу Манопу Эмсану, у которого он был изъят три года назад. Представители дикой природы обвинили семью в том, что она «убивала обезьяну из доброты», кормя ее нездоровой пищей, когда она захочет. Посетители их рыночного ларька также угощали примата сладостями.

Власти обнаружили его прикованным к цепи и раздувшимся, а прохожие непреднамеренно вредили ему, кормя лакомствами с высоким содержанием сахара, такими как фрукты, орехи, шоколад и сладкие напитки. Семье запретили видеться с Годзиллой, пока он выздоравливает, но позже предоставили право на посещение, поскольку они упорно пытались увидеться с обезьяной.

Самая толстая в мире обезьяна. Фото: Shutterstock