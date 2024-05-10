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ГАЛЕРЕЯ Кто во что горазд! Яркие фанаты съехались из разных стран на второй полуфинал Евровидения

Анналийза Кёсс Константин Седнев
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В четверг, 9 мая, в шведском Мальмё прошел второй полуфинал Евровидения-2024, в котором определились последние десять финалистов. Среди них и представители Эстонии 5miinust и Puuluup с песней «(Nendest) narkootiumidest ei tea me (küll) midagi». Смотрите, какая яркая публика съехалась со всей Европы, чтобы поддержать артистов во втором полуфинале.

Во втором полуфинале за выход в финал вместе с Эстонией боролись представители из еще 15 стран, помимо Эстонии: Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

Как и всегда, на конкурс прибыла пестрая публика. В основном, конечно, британцы, но были видны и флаги других стран. Смотрите галерею!

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