ГАЛЕРЕЯ Кто во что горазд! Яркие фанаты съехались из разных стран на второй полуфинал Евровидения

В четверг, 9 мая, в шведском Мальмё прошел второй полуфинал Евровидения-2024, в котором определились последние десять финалистов. Среди них и представители Эстонии 5miinust и Puuluup с песней «(Nendest) narkootiumidest ei tea me (küll) midagi». Смотрите, какая яркая публика съехалась со всей Европы, чтобы поддержать артистов во втором полуфинале.