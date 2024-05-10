ФОТО Звезда подростковых сериалов Хилари Дафф показала своего новорожденного ребенка

О своей четвертой беременности Дафф объявила в декабре 2023 года. Актриса назвала свою дочь необычным именем - Таунс Мидоу Бэйр. Отметим, что артистка рожала в ванне. Сразу после родов она опубликовала фотографии, которые были сделаны во время родов.

На интимных снимках 36-летняя певица сидит в небольшом бассейне и целует дочь. Она также поделилась фотографией новорожденной, у которой очаровательные щечки.

«Теперь мы знаем, почему она заставила нас так долго ждать… Она совершенствовала эти щечки!» - пошутила Дафф в подписи, сообщает Hola. - Я мечтала держать тебя на руках месяцами, и последние 5 дней, когда я узнала о тебе, смотрела на тебя и чувствовала твой запах, были настоящими моментами магии. Мы все любим тебя так, будто ты всегда была здесь, красавица».

Муж актрисы поделился собственной галереей в Instagram со своими 357 тысячами подписчиков.

«Моя буквально богиня-воительница жена родила нашу прекрасную Таун Мидоу Бэйр дома», - написал он.

После этого милого сообщения 36-летний мужчина пошутил, что ребенок не похож ни на кого из них.

«Она счастливая, здоровая, крепкая и не похожа ни на кого в нашем генетическом фонде, поэтому если кто-то знает о местонахождении @hilaryduff примерно 9 месяцев назад и по сей день, пожалуйста, свяжитесь с нами за денежное вознаграждение», - написал он.

Хилари Даф замужем за певцом Мэттью Комом. У пары двое общих дочерей - Бэнкс и Мэй, также у Дафф есть сын Лука от бывшего мужа Майка Комри.