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ФОТО «Уже так хочу увидеть тебя»: Джастин Бибер и его жена впервые станут родителями

Limon.ee
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Джастин и Хейли Бибер.
Джастин и Хейли Бибер. Фото: MARIO ANZUONI/REUTERS

Известный канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли ждут пополнения. У пары скоро родится первенец, пишет УНИАН.

Этой радостной новостью они поделились в Instagram, добавив совместные фото. На них супруги целуются, обнимаются и показывают округлый животик девушки.

«У Биберов будет ребенок. Родители. Не могу дождаться! Уже так хочу увидеть тебя, наш Бибер-ребенок», - подписала кадры Хейли.

Поговаривают, что влюбленные возобновили свои обеты, ведь на некоторых фото заметны не только будущие родители, но и пастор.

Когда родится ребенок и кого ждут супруги - пока неизвестно. Однако в сети уже ходят слухи, что девушка на 6 месяце беременности, следовательно, ребенок может появиться на свет уже летом.

Реакция подписчиков

В комментариях Джастина и Хейли успели поздравить Ким Кардашьян, Кендал Дженнер, Пэрис Хилтон и другие знаменитости. Поклонники пары также пожелали счастья их семье.

  • «Поздравляю вас. Так интересно увидеть реакцию Джастина, когда он узнал о беременности»
  • «Какая классная новость! Поздравляю! Вы просто невероятные»
  • «Джастин, ты будешь лучшим отцом в мире! Желаю счастья вашей паре и ребенку»
  • «Я не могу прекратить плакать, вы так растрогали. Счастья вам».

К слову, Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года. Через некоторое время у них начались недоразумения и девушка говорила, что брак - это очень сложно. Певца обвиняли в неверности и постоянных скандалах вокруг его персоны.

В феврале 2024 года поговаривали, что пара на грани развода. Но через несколько месяцев они опровергли эти слухи.

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