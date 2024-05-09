ВИДЕО Лайнер для нудистов отправится в большой круиз: правила «голого рая»

11-дневное путешествие из Майами в Карибский бассейн запланировано на 295-метровом лайнере Norwegian Pearl в феврале 2025 года.

С такими пунктами назначения, как Багамские острова, Пуэрто-Рико и Сен-Мартен, «большая нудистская лодка» обещает «единственный в жизни опыт» для тех, кто поднимется на борт.

«Как всегда мы рады предоставить вам роскошь решать, что НЕ надевать», – говорится в сообщении на официальном сайте компании Bare Necessities.

Цены на каюты при двухместном размещении стартуют примерно от $2000 и растут до $33 155 за виллу с тремя спальнями. Norwegian Pearl вмещает 2300 пассажиров.

Среди удобств для клиентов - шведский стол под открытым небом, где можно пообедать голышом. Впрочем, иногда гостям все-таки придется одеваться. Так, они должны будут соблюдать это правило во время пребывания в столовых на борту корабля. Также они должны садиться на полотенце в каюте, на палубе у бассейна и в буфете, если они с «голым низом или в стрингах».

При этом «ласки или неуместные прикосновения запрещены», равно как и «пребывание в обнаженном виде перед другими судами в порту».

Bare Necessities также запретила носить нижнее белье, «фетишистскую одежду», а также фото- и видеосъемку других кораблей без их согласия.

«Наша миссия состоит в том, чтобы предоставлять расслабляющие, развлекательные и полезные для здоровья возможности для отдыха, которые предлагают безопасную, природную среду, где можно почувствовать благодарность, удивление и совместимость природы и неприукрашенной человеческой формы», - говорится в сообщении.

Круиз отправится в путешествие 3 февраля следующего года.