ВИДЕО Модель Кара Делевинь опровергла появившиеся после Met Gala слухи о том, что она снова употребляет наркотики

Дело в том, что в Сети завирусилось видео общения Кары с прессой, во время которого, как посчитали многие интернет-пользователи, модель вела себя странно: она выпучивала глаза, активно жестикулировала, гладила по руке репортера. В какой-то момент к ней даже подошли Эд Ширан и Стелла Маккартни - как многим показалось, чтобы вызволить ее из неловкой ситуации, пишет Spletnik.

Однако Кара заверила поклонников, что с ней все в порядке. В комментариях под видео в одной из соцсетей она написала: «Я чиста уже почти два года! Спасибо за поддержку».

Стоит отметить, что на том же Met Gala Кара дала небольшое интервью Variety, в котором поддержала тех, кто в данный момент борется с зависимостями. «Если я смогла, то кто угодно сможет», - сказала модель.

Она подчеркнула, что для успеха нужно рассказывать о своем состоянии и быть как можно более честным, прежде всего с самим собой: «Это то, что я всегда делала, занимаясь этим бизнесом. Будь то откровения о тревожности, депрессии, восстановлении - о чем угодно. Ты обязан делиться с людьми тем, через что проходишь, потому что этот мир несовершенен, и никто не совершенен. Меньшее, что я могу сделать, это быть честной».

В прошлом году Кара Делевинь призналась в алкогольной и наркотической зависимостях, а также рассказала о ментальных проблемах, которые подтолкнули ее к нездоровому образу жизни. По словам модели, тревожным звоночком для нее стали скандальные фотографии, сделанные папарацци годом ранее, на которых она выглядела крайне нездоровой. Кара, испугавшись, решила взять себя в руки и сделать все возможное, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Делевинь заручилась поддержкой друзей и прошла курс реабилитации, занялась йогой, а также начала черпать вдохновение и силы в творчестве.