СМОТРИТЕ Жена Джастина Тимберлейка похудела для Met Gala 2024 за одну ночь: в чем секрет

Супруга Джастина Тимберлейка появилась в нью-йоркском Метрополитен-музее в коралловом платье в пол со шлейфом и экстремальным декольте. Эффектный наряд подчеркнул фигуру звезды.

Джессика Бил призналась, что перед балом совершила целый ритуал. Перед тем, как лечь спать, она провела время в ванной с девятью килограммами морской соли. Актриса объяснила, что не привыкла веселиться перед мероприятием, как многие ее коллеги, поскольку утром хочет выглядеть бодрой.

Мать двоих детей призналась, что для того, чтобы с утра выглядеть свежо и бодро, накануне вечером она принимает горячую ванну. «Вода должна быть максимально горячей и полежать в ванной надо 30 минут», - поделилась она.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк начали встречаться еще в январе 2007 года после встречи на вечеринке в частном клубе. В октябре 2012 года пара сыграла свадьбу на итальянском курорте. Сейчас они воспитывают двух общих сыновей - Финеаса и Сайласа.