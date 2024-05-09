ФОТО Обрученная Дакота Джонсон целовалась на публике с другим мужчиной

Невеста Криса Мартина целовала коллегу по фильму «Материалисты», когда они снимали сцену для романтической комедии на улице в Нью-Йорке.

Звезды демонстрировали экранные чувства возле машины, прежде чем Педро открыл ей дверь. Дакота была одета в черную кожаную куртку поверх белой безрукавки, которую заправила в выцветшие джинсы с высокой талией. Дополнили образ для съемок черные кожаные лоферы с золотыми деталями и серебряное колье.

Тем временем Педро Паскаль был в светло-бежевом блейзере с горчичной рубашкой, заправленной в темные джинсы, украшенные черным плетеным кожаным ремнем.

«Материалисты» рассказывают о женщине из Нью-Йорка, когда она попадает в любовный треугольник с состоятельным мужчиной, которого она только что встретила, и ее бывшим любовником.

Pedro Pascal and Dakota Johnson on the set of «Materialist» in New York. #DakotaJohnson #PedroPascal pic.twitter.com/lzoFUpxllk — GoldenSeries (@series_golden) May 9, 2024

Недавно Дакота Джонсон обручилась с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином после более шести лет отношений.

Крис Мартин. Фото: MARIO ANZUONI

Джонсон и Мартин начали встречаться в 2017 году, но они ненадолго расстались в 2019. В 2020 звезда «50 оттенков серого» вызвала слухи о помолвке, когда ее сфотографировали с изумрудным кольцом на левом безымянном пальце.