ЕЩЕ? Женщина с самыми большими губами продолжит делать уколы красоты

Андреа Иванова, утверждающая, что у нее самые большие губы в мире, потратила на их увеличение более 23 000 евро. Женщина заявляет, что не собирается на этом останавливаться.
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Андреа Иванова (26 лет) привлекла внимание СМИ, когда в целях эксперимента провела шесть косметических процедур за один день. Теперь Андреа утверждает, что ее хирург посоветовал ей ввести еще больше филлера - на этот раз в область носа, пишет The Mirror.