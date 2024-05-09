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ЕЩЕ? Женщина с самыми большими губами продолжит делать уколы красоты

Limon.ee
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Андреа Иванова, утверждающая, что у нее самые большие губы в мире, потратила на их увеличение более 23 000 евро. Женщина заявляет, что не собирается на этом останавливаться.

Андреа Иванова (26 лет) привлекла внимание СМИ, когда в целях эксперимента провела шесть косметических процедур за один день. Теперь Андреа утверждает, что ее хирург посоветовал ей ввести еще больше филлера - на этот раз в область носа, пишет The Mirror.

26-летней женщине также сделали инъекции в щеки. Она объясняет это тем, что накопление филлера вызвало появление морщин. Это также стало причиной, почему она сделала инъекции в обе стороны носа.

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