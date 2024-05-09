ЕЩЕ? Женщина с самыми большими губами продолжит делать уколы красоты

Андреа Иванова (26 лет) привлекла внимание СМИ, когда в целях эксперимента провела шесть косметических процедур за один день. Теперь Андреа утверждает, что ее хирург посоветовал ей ввести еще больше филлера - на этот раз в область носа, пишет The Mirror.