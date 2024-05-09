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ФОТО Удивительное сходство: Максим Галкин показал повзрослевшего сына

Limon.ee
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Пресс-фото

Юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях фото с повзрослевшим сыном Гарри.

Галкин в своем Instagram показал, как проводит время с сыном на отдыхе. 

В этом году звездным двойняшкам Гарри и Лизе Галкиным исполнится уже одиннадцать лет. В последнее время юморист все чаще стал публиковать фотографии наследников у себя в социальных сетях. Поклонники из раза в раз восхищаются красотой Лизы и удивительной схожестью Гарри с отцом.

О том, где на данный момент находится звездное семейство можно только гадать. Известно, что два года назад Пугачева и Галкин уехали в Тель-Авив, однако спустя некоторое время в Сети начали ходить слухи о том, что из-за обострения обстановки в Израиле им пришлось перебраться на Кипр. 

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