ФОТО Удивительное сходство: Максим Галкин показал повзрослевшего сына

Галкин в своем Instagram показал, как проводит время с сыном на отдыхе.

В этом году звездным двойняшкам Гарри и Лизе Галкиным исполнится уже одиннадцать лет. В последнее время юморист все чаще стал публиковать фотографии наследников у себя в социальных сетях. Поклонники из раза в раз восхищаются красотой Лизы и удивительной схожестью Гарри с отцом.

О том, где на данный момент находится звездное семейство можно только гадать. Известно, что два года назад Пугачева и Галкин уехали в Тель-Авив, однако спустя некоторое время в Сети начали ходить слухи о том, что из-за обострения обстановки в Израиле им пришлось перебраться на Кипр.