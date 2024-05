НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ Ученые обнаружили удивительный факт о беременности

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, раскрыло интригующие результаты влияния беременности на биологическое старение. В исследовании, проведенном с участием 1 735 человек на Филиппинах, были изучены репродуктивные истории участников и образцы ДНК, которые помогли изучить сложную взаимосвязь между беременностью и старением.