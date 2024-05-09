НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ Ученые обнаружили удивительный факт о беременности

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, раскрыло интригующие результаты влияния беременности на биологическое старение. В исследовании, проведенном с участием 1 735 человек на Филиппинах, были изучены репродуктивные истории участников и образцы ДНК, которые помогли изучить сложную взаимосвязь между беременностью и старением.

Среди примечательных открытий было то, что беременность ускоряет биологическое старение женщин. Исследование, в котором приняли участие 825 молодых женщин, выявило связь между количеством беременностей и ускорением ее биологического возраста. Примечательно, что каждая дополнительная беременность примерно на два-три месяца ускоряла биологическое старение. Также возрастает риск быстрого старение многодетных материей, так как женщины, у которых была многоплодная беременность, демонстрировали больше признаков биологического старения по сравнению с теми, у кого было меньше беременностей.

Биологическое старение беременных

Это исследование отличает его продольный подход, так как оно отслеживало одних и тех же женщин с целью наблюдения за изменениями в их истории беременности наряду с изменениями биологического возраста. Такая методология обеспечивает детальное понимание влияния беременности на старение.

Кален Райан, ведущий автор исследования и научный сотрудник Колумбийского центра старения, подчеркнул важность этих результатов. Он подчеркнул необходимость контекстуализации результатов, особенно учитывая, что многие беременности происходили в позднем подростковом возрасте, критическом периоде роста и развития для молодых женщин. Такие факторы, как доступ к здравоохранению и социально-экономический статус, могут еще больше усугубить проблемы, связанные с беременностью на этом формирующем этапе жизни.

Хотя исследование дает ценную информацию о взаимосвязи между беременностью и старением, остаются вопросы без ответа. К примеру, долгосрочные последствия ускоренного биологического старения для здоровья и смертности женщин остаются неясными. Как заметил Кален Райан, еще многое предстоит разгадать в отношении сложной динамики беременности и ее влияния на старение.

Беременность - важное событие, которое приносит новую жизнь и радостные моменты, но включает в себя множество сложных биологических изменений. Продолжающиеся научные исследования направлены на раскрытие тайн физиологии человека, подобные исследования способствуют более глубокому пониманию глубокого пути материнства. Они проливают свет на последствия беременности для здоровья женщин и старения.