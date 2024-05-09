ГОРОСКОП НА 9 МАЯ Первая половина дня у Весов полна неожиданностей, а Тельцам сегодня следует избегать суеты

Такой подход продуктивен, а вот медленное, но непродуманное, хаотичное движение вперед часто не позволяет добиться нужного результата. Можно делать небольшие покупки, а вот с крупными приобретениями лучше не спешить. Особенно важно помнить об этом тем, кто сегодня получит заметную сумму: велик риск потратить ее на что-то ненужное.

Овен

Не все дается легко, порой приходится преодолевать серьезные преграды. Но влияние позитивных тенденций заметно во многих сферах жизни. Будьте настойчивы и старайтесь не терять уверенности в своих силах. Именно она ведет вас к цели, помогает находить новых союзников. Если вы не откажетесь от задуманного, столкнувшись с первыми же трудностями, у вас все получится. Возможны удачные совпадения, приятные сюрпризы. Сегодня многие хотят порадовать вас. Кто-то делает это довольно неловко, но от души. Вы это цените.

Телец

Важно действовать последовательно, избегать суеты. Спешка часто становится причиной ошибок: вы не даете себе времени на то, чтобы разобраться в ситуации, рассмотреть разные варианты. Стоит прислушаться к мнению людей, опыту которых вы доверяете. Многие советы, которые вы получаете сегодня, действительно хороши. Вечер – подходящее время для отдыха и занятий, поднимающих настроение. Полезно вспомнить о давнем хобби, вернуться к увлекательному делу, которое вы когда-то начали, да так и не довели до конца.

Близнецы