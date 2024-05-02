Почем нынче kulitš? Сколько стоит в Таллинне главное угощение православного пасхального стола

Если к католической Пасхе, которую отмечали 31 марта, в любом магазине Эстонии можно было найти множество сладостей, куличи и творожные пасхи, то в конце апреля, когда приближается православный праздник, найти что-то уже достаточно проблематично. Тем не менее, мы постарались собрать для вас подборку мест, где можно купить или заказать пасхальный хлеб.

Магазины

Отметим, что на месте мы нашли куличи только в магазине Prisma, хотя и там они были с истекающим сроком годности, несмотря на то, что Пасху празднуют только в конце недели.

Единственный магазин, в котором на месте мы нашли куличи - это Prisma. Фото: limon.ee

Также в интернет-магазинах Prisma и Selver можно найти кулич фирмы EESTI PAGAR, однако в самих магазинах мы их не нашли.

В интернет-магазине Prisma кулич от EESTI PAGAR стоит 2.59 евро. Фото: limon.ee

А в интернет-магазине Selver кулич от EESTI PAGAR уже 3.59 евро. Фото: limon.ee

В магазинах Rimi, Coop, Lidl и Grossi мы не нашли на этой неделе ничего, связанного с Пасхой.

Кафе, пекарни и кондитерские

Пекарни Crustum и La Boulangerie предлагают несколько видов куличей: размер S весом 300 грамм (11 евро), размер L весом 700 грамм (21 евро), специальный кулич с лимонным кремом весом 700 грамм (30 евро) и большой XL кулич весом 1200 грамм (37 евро).

Цены на пасхальные куличи в пекарне La Boulangerie. Фото: Скриншот.

Цены на пасхальные куличи в пекарне Crustum. Фото: Скриншот.

Различные вариации куличей предлагает и популярное в Таллинне заведение Bar-Buffeé Nikolay.

Также можно найти предложения от кондитеров и пекарей в тематических группах в Facebook.