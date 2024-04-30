ОСТОРОЖНО, МАЙ Тамара Глоба дала прогнозом о самых опасных днях месяца

В эти дни возможно обострение хронических заболеваний и возникновение непредвиденных ситуаций. Важно быть бдительным и осторожным 2 мая (первая половина дня), 4 мая (вечер), в ночь на 5 мая, 6 мая (первая половина дня), 10 мая, 15 мая (вечер), 16 мая, 18 мая (первая половина дня), 19 мая (вечер), 25 мая (вечер) и 29 мая.