Тамара Глоба, известный астролог, предоставила астропрогноз на май 2024 года, в котором указала на опасные дни, требующие особого внимания и осторожности.
ОСТОРОЖНО, МАЙ ⟩ Тамара Глоба дала прогнозом о самых опасных днях месяца
В эти дни возможно обострение хронических заболеваний и возникновение непредвиденных ситуаций. Важно быть бдительным и осторожным 2 мая (первая половина дня), 4 мая (вечер), в ночь на 5 мая, 6 мая (первая половина дня), 10 мая, 15 мая (вечер), 16 мая, 18 мая (первая половина дня), 19 мая (вечер), 25 мая (вечер) и 29 мая.