СМОТРИТЕ Дочь Джонни Деппа отправилась в романтическое путешествие со своей девушкой

Влюбленные прибыли в Токио, Япония. В частности, звезда сериала «Идол» позировала в странных красно-синих колготках и полупрозрачном черном платье, принимая необычные позы.

А Даниэль Бальбуэна позировала с возлюбленной в отеле на первом кадре из карусели. Она примеряла джинсовую куртку, пока дочь Джонни Деппа, держа в руках букет розовых тюльпанов, предстала в кремовом пальто с меховым воротником.

«Я и моя», - лаконично отметила наследница Ванессы Паради и обозначила локацией Токио.

«Ты прекрасная, крошка», - написала в комментариях девушка Лили-Роуз Депп.

Отметим, что дочь Джонни Деппа и 070 Shake официально подтвердили свои романтические отношения в мае 2023, когда Лили-Роуз написала: «4 месяца с моей любимой». Впервые пару заподозрили в романе в начале 2023 года, когда девушек заметили на Парижской неделе моды.