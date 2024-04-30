Стая голодных обезьян разгромила город и порвала плакаты с призывами их остановить

Стая разъяренных обезьян сорвала 30 плакатов с лозунгами против нашествия приматов в туристическом центре Лопбури (Таиланд). Ранее этим животным разрешали свободно бродить по улицам города в поиске пищи и развлечений, однако в последнее время участились случаи агрессии с их стороны. Об этом пишет издание Thairath.

Жители Лопбури вывесили плакаты с призывами к властям прекратить произвол обезьян. Люди требуют от Департамента национальных парков Таиланда свернуть так называемый «обезьяний туризм», выловить животных и выпустить их обратно в дикую природу.

Интересно, что на следующий день около 18:00, когда приматы обычно ложатся спать, начался контрпротест - стая животных вышла на улицу, сорвала и уничтожила вывешенные баннеры.

К слову, Лопбури рассматривает «обезьяний туризм» как значительный источник дохода. Туристы приезжают сюда, чтобы сфотографироваться и поиграть с этими животными. В последнее воскресенье ноября в городе даже проходит ежегодный фестиваль «Обезьяний фуршет».

Однако за последние несколько лет поведение приматов стало неконтролируемым. Два года назад, в разгар пандемии коронавируса, драки обезьян за территорию и еду привели к опустошению центральной части населенного пункта.

Голодные животные остались без пищи, к которой привыкли, поскольку туристы не посещали город из-за карантина, а следовательно, не кормили обезьян.

Совместная оперативная группа, в которую входят представители местной власти и военнослужащие, сейчас работает над тем, чтобы поймать нарушителей общественного порядка и переместить их в приют. Кроме того, в Таиланде создано специальное подразделение по борьбе с обезьянами: полицейские, которые борются с ними, используют рогатки. Сообщается, что в ряде стран Азии злоумышленники еще и дрессируют животных, чтобы те охотились на телефоны туристов, а также грабили банки.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что стая обезьян атаковала машину, на которой везли апельсины в тайском городе. На кадрах видно, как обезьяны-грабители заполонили кузов белого пикапа. Случай произошел возле храма Пхра Пранг Сам Йот в провинции Лопбури во вторник, 23 апреля.