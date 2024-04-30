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СТАРЕЙШАЯ В МИРЕ 92-летняя модель по-прежнему в прекрасной форме и сотрудничает со всемирно известными брендами

Трийн Пальмипуу
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Кармен Делль'Орефиче в январе 2013 года. На этом фото модели и актрисе 82 года.
Кармен Делль'Орефиче в январе 2013 года. На этом фото модели и актрисе 82 года. Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP / Scanpix

Возраст - это всего лишь цифра, которая не всегда отражает внутренний мир человека. Кармен Делль'Орефиче 92 года, а она все еще выходит на подиумы. И выглядит она сенсационно, красиво и элегантно.

Многие люди спокойно относятся к выходу на пенсию, но это не в стиле Кармен. Будучи самой пожилой супермоделью в мире, она доказывает, что полноценной жизнью можно жить в любом возрасте.

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