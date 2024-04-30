СТАРЕЙШАЯ В МИРЕ 92-летняя модель по-прежнему в прекрасной форме и сотрудничает со всемирно известными брендами

Кармен Делль'Орефиче в январе 2013 года. На этом фото модели и актрисе 82 года.

Возраст - это всего лишь цифра, которая не всегда отражает внутренний мир человека. Кармен Делль'Орефиче 92 года, а она все еще выходит на подиумы. И выглядит она сенсационно, красиво и элегантно.