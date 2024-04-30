Возраст - это всего лишь цифра, которая не всегда отражает внутренний мир человека. Кармен Делль'Орефиче 92 года, а она все еще выходит на подиумы. И выглядит она сенсационно, красиво и элегантно.
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СТАРЕЙШАЯ В МИРЕ ⟩ 92-летняя модель по-прежнему в прекрасной форме и сотрудничает со всемирно известными брендами
Многие люди спокойно относятся к выходу на пенсию, но это не в стиле Кармен. Будучи самой пожилой супермоделью в мире, она доказывает, что полноценной жизнью можно жить в любом возрасте.