БАСНОСЛОВНАЯ ЦЕНА Стиг Ряста продает дом: если хотите сидеть на горшке, на котором написано множество эстонских хитов, это ваш шанс!

«Если вы хотите сидеть на том же горшке, на котором были написаны многие эстонские хиты, - это ваш шанс», - рекламирует музыкант Стиг Ряста в социальных сетях свой дом в Виймси. «Если вы хотите громко слушать музыку по ночам с друзьями, чтобы соседи не слышали и не приходили к вам с жалобами, то это тоже ваш шанс», - пишет он в объявлении о продаже.

«Если вы хотите зимой смотреть на снег и видеть, какое животное побывало в вашем дворе сегодня ночью, то и это ваш шанс. Если вы хотите наблюдать северное сияние со своего заднего двора чаще, чем раз в год, - вот ваш шанс. Мы уехали на неопределенный срок, так что и это ваш шанс».

За дом с пятью комнатами музыкант просит 620 000 евро. «В спальнях наверху есть система охлаждения. Ванная комната похожа на спа-салон, в ней поместится вся семья сразу», - говорится в объявлении.

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