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Повредили автомобили и ранили людей: в Лондоне лошади сбежали с репетиции Королевской гвардии

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Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне.
Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне. Фото: JORDAN PETTITT

Утром 24 апреля несколько военных лошадей Королевской гвардии были замечены в центре Лондона, после того как сбежали с репетиции, скинув с себя всадников. О происшествии в том числе написали Associated Press и BBC.

Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне.
Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне. Фото: JORDAN PETTITT

Сообщается, что Королевская конная гвардия для подготовки к военному параду проводила плановые учения возле главной резиденции короля Чарльза III. В репетиции принимало участие семь лошадей, пять из которых, испугавшись шума, сбросили всадников, сорвались с места и понеслись по центру города. Троих всадников доставили в больницу.

Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне.
Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне. Фото: JORDAN PETTITT

Возле Букингемского дворца одна из лошадей столкнулась с такси, разбив окно машины. Лошади также повредили лобовое стекло припаркованного двухэтажного туристического автобуса.

Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне.
Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне. Фото: JORDAN PETTITT

Служба скорой помощи Лондона заявила, что кроме пострадавших всадников, оказала помощь велосипедисту, проезжавшему в центре города. Полиции вскоре удалось поймать всех животных. Их вернули в казармы для прохождения медицинского обследования.

Командир конного полка Королевской гвардии подполковник Мэтт Вудворд, комментируя ситуацию, объяснил, что животные испугались громких звуков на строительной площадке.

«Последующий шок заставил всех лошадей побежать и сбросить некоторых всадников», – сказал Вудворд.

Он выразил «сердечную благодарность» экстренным службам и общественности, которые помогли спасти лошадей.

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