Утром 24 апреля несколько военных лошадей Королевской гвардии были замечены в центре Лондона, после того как сбежали с репетиции, скинув с себя всадников. О происшествии в том числе написали Associated Press и BBC.
Повредили автомобили и ранили людей: в Лондоне лошади сбежали с репетиции Королевской гвардии
Сообщается, что Королевская конная гвардия для подготовки к военному параду проводила плановые учения возле главной резиденции короля Чарльза III. В репетиции принимало участие семь лошадей, пять из которых, испугавшись шума, сбросили всадников, сорвались с места и понеслись по центру города. Троих всадников доставили в больницу.
Возле Букингемского дворца одна из лошадей столкнулась с такси, разбив окно машины. Лошади также повредили лобовое стекло припаркованного двухэтажного туристического автобуса.
Служба скорой помощи Лондона заявила, что кроме пострадавших всадников, оказала помощь велосипедисту, проезжавшему в центре города. Полиции вскоре удалось поймать всех животных. Их вернули в казармы для прохождения медицинского обследования.
Командир конного полка Королевской гвардии подполковник Мэтт Вудворд, комментируя ситуацию, объяснил, что животные испугались громких звуков на строительной площадке.
«Последующий шок заставил всех лошадей побежать и сбросить некоторых всадников», – сказал Вудворд.
Он выразил «сердечную благодарность» экстренным службам и общественности, которые помогли спасти лошадей.
An update following this morning’s incident with Household Cavalry Mounted Regiment horses in London.— British Army 🇬🇧 (@BritishArmy) April 24, 2024
Three of our soldiers are being treated for non-life-threatening injuries. Our horses are also safe, and are undergoing veterinary care. (1/2) pic.twitter.com/ljJCF6NP7A