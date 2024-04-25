Повредили автомобили и ранили людей: в Лондоне лошади сбежали с репетиции Королевской гвардии

Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне. Фото: JORDAN PETTITT

Сообщается, что Королевская конная гвардия для подготовки к военному параду проводила плановые учения возле главной резиденции короля Чарльза III. В репетиции принимало участие семь лошадей, пять из которых, испугавшись шума, сбросили всадников, сорвались с места и понеслись по центру города. Троих всадников доставили в больницу.

Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне. Фото: JORDAN PETTITT

Возле Букингемского дворца одна из лошадей столкнулась с такси, разбив окно машины. Лошади также повредили лобовое стекло припаркованного двухэтажного туристического автобуса.

Лошади Королевской гвардии сбежали в Лондоне. Фото: JORDAN PETTITT

Служба скорой помощи Лондона заявила, что кроме пострадавших всадников, оказала помощь велосипедисту, проезжавшему в центре города. Полиции вскоре удалось поймать всех животных. Их вернули в казармы для прохождения медицинского обследования.

Командир конного полка Королевской гвардии подполковник Мэтт Вудворд, комментируя ситуацию, объяснил, что животные испугались громких звуков на строительной площадке.

«Последующий шок заставил всех лошадей побежать и сбросить некоторых всадников», – сказал Вудворд.

Он выразил «сердечную благодарность» экстренным службам и общественности, которые помогли спасти лошадей.

An update following this morning’s incident with Household Cavalry Mounted Regiment horses in London.



Three of our soldiers are being treated for non-life-threatening injuries. Our horses are also safe, and are undergoing veterinary care. (1/2) pic.twitter.com/ljJCF6NP7A — British Army 🇬🇧 (@BritishArmy) April 24, 2024