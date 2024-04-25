ФОТО Скандальный развод с Анжелиной Джоли повлиял на новый роман Брэда Питта

Развод Брэда Питта тормозит его новый роман

60-летний Брэд живет вместе со своей девушкой, 34-летней Инес, с 2022 года, и инсайдеры утверждают, что актер отчаянно хочет навсегда разорвать все отношения со своей бывшей супругой.

«Бред больше всего хочет, чтобы это было завершено. Если бы это полностью зависело от него, это было бы уже давно закрыто», - говорит инсайдер.

Отношения актрисы с Брэдом помогли ей обогатиться почти на 100 миллионов долларов. Бывший дом пары во Франции и виноградник стоил 60 миллионов долларов, когда они купили его в 2008 году. Теперь, благодаря усилиям Брэда и инвестициям в бизнес, он стоит 164 миллиона долларов. В 2021 году Анджелина продала свою 50-процентную долю в Chateau Miraval российскому олигарху Юрию Шефлеру без согласия своего супруга.

Источник пояснил, что Брэд стремится быть свободным, чтобы он мог продолжать двигаться вперед в своей жизни, поскольку дела развиваются с Инес, которая на этой неделе была представлена как звезда новой кампании весна/лето 2024 года дизайнера Филиппа Утера.

«Брэд хочет двигаться вперед с Инес, но он не может, поскольку технически он все еще женат на матери своих детей», - рассказал источник.