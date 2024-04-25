Есть вакансия: за лежание в кровати вам заплатят 18 тысяч евро

Во время исследования, специалисты намерены изучить условия пребывания астронавтов в космосе путем проведения эксперимента, в рамках которого участники будут пролеживать в кровати в течение двух месяцев. Для этого изножье кровати будет приподнято на 6 градусов. Такой наклон способствует накоплению большего количества жидкости в верхней части тела и уменьшению ее в ногах. Это приводит к повышению внутричерепного давления и уменьшению мышечной и костной массы. В результате участникам эксперимента становится сложнее ощущать равновесие, аналогично тому, как это происходит в условиях космического пространства.

Участников эксперимента будут просить выполнять различные упражнения, которые в дальнейшем планируют использовать для тренировки астронавтов.

Всего участники эксперимента проведут в центре 88 дней. 60 из них они будут прикованы к постели. Остальные дни уйдут на подготовку и восстановление.

Эксперимент стартует осенью. Заявку на участие можно подать на сайте центра.

В качестве кандидатов рассматривают людей в возрасте от 24 до 55 лет, ростом от 153 до 190 сантиметров и индексом массы тела от 18 до 30. Также нужно иметь хорошее здоровье, не курить и хорошо владеть немецким языком.