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В Милане хотят запретить есть пиццу и мороженое

Limon.ee
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Мороженое. Иллюстративное фото.
Мороженое. Иллюстративное фото. Фото: DavideAngelini/Shutterstock

Власти Милана всерьез намерены запретить есть пиццу и мороженое после полуночи, сообщает Zakon.kz.

В Милане планируют ввести закон, запрещающий продавать еду на вынос в ночное время. Ограничения коснутся пиццы, мороженого и других блюд, пишет Independent.

Проект направлен на борьбу с шумными гражданами, которые наводняют улицы Милана в ночные часы. Предполагается, что запрет будет действовать с мая по ноябрь с 00:30 в будние дни и с 01:30 в выходные.

По данным издания, у жителей города есть несколько дней, чтобы подать апелляцию и предложить изменения в закон. Оказывается, в 2013 году городские власти уже пытались ввести подобное ограничение, однако отказались от него после протеста мороженщиков, которые организовали митинг возле ратуши.

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