Известный украинский актер попал в больницу с сотрясением мозга: «Впервые в жизни меня вырубили»

В своем Instagram артист сообщил, что попал в больницу. Знаменитость признался, что ночью с ним случилась неприятная ситуация, из-за которой он был вынужден обратиться за помощью к врачам.

«Ночь у меня была яркой, как вспышка. Слава Богу, живой и целый. Ну, почти целый. Сейчас я в больнице. Это самая кринжевая ситуация, которая со мной когда-то происходила», - поделился актер.

В больнице медики обследовали Артура Логая. Актеру диагностировали сотрясение мозга. Артист не стал говорить, что именно произошло, а лишь намекнул, что его «впервые в жизни вырубили», и сделал это бетонный столбик, о который Логай, вероятно, ударился головой.

«Можно признаться, что впервые в жизнь меня вырубили. Но я привык искать во всем плюсы, так радует, что за все это время вырубить меня смог только бетонный столб, и то не сразу», - рассказал артист.

На следующий день Артур Логай чувствовал себя гораздо лучше. Артист даже успел посетить допремьерный показ украинского фильма «Крашанка».

«Мне вчера диагностировали сотрясение мозга, но я уже чувствую себя гораздо лучше», - поделился артист.