Суд оправдал нетрезвого водителя из-за редкого нарушения функций организма

В Бельгии суд вынес оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Экспертиза действительно обнаружила в его крови алкоголь, однако бельгиец настаивал на том, что не употреблял спиртосодержащие напитки, пишет The Guardian.

Мужчина прошел три независимых обследования у разных врачей, которые пришли к выводу, что он страдает синдромом автопивоварения - чрезвычайно редкое физиологическое состояние, при котором организм мужчины сам производит алкоголь в пищеварительной системе.

В приговоре судья отметил, что мужчина не испытывает симптомы опьянения. Имя подсудимого в публичных документах не разглашается.

По словам клинического биолога Лизы Флорин, организм пациентов с синдромом автопивоварения превращает практически всю пищу и напитки в спирт этанол. В большинстве случаев люди почти не испытывают опьянения, но могут наблюдаться нарушения речи и координации движений, а в редких случаях - головокружение.

Алкоголь производится в пищеварительной системе путем эндогенного брожения. Достоверная причина возникновения этого состояния пока неизвестна, но большинство исследователей считают, что «виновниками» являются дрожжи Saccharomyces cerevisiae, бесконтрольно размножающиеся в кишечнике человека.

Хотя синдром автопивоварения может быть у вполне здоровых людей, злоупотребляющих углеводами, чаще всего он встречается у людей с диабетом, заболеваниями печени и ожирением, а также у пациентов с различными болезнями кишечника.