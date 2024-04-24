ВИДЕО ⟩ «Желаю вам всего хорошего...» Известный эстонский музыкант решился на операцию

«Конечно, возраст берет свое, и что скрывать, мои глаза уже не те, что были в двадцать с небольшим лет», - пишет музыкант Яагуп Креэм в социальных сетях о своей предстоящей лазерной операции. «Я не знаю, на 80 % я взволнован и на 20 % напуган или на 20 % взволнован и на 80 % напуган».