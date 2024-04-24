ВИДЕО ⟩ Не совсем золотистый ретривер: щенок появился на свет с очень необычной шерстью

Владелица золотистого ретривера Кэрол ДеБрюлер, которая руководит питомником «Золотые сокровища» во Флориде (США), опубликовала в TikTok вирусное видео со щенком по кличке Шамрок неестественного лаймово-зеленого окраса.

Песик родился особенным, тогда как остальные его братья и сестры были ожидаемого золотистого оттенка.

По словам ветеринаров, необычный цвет шерсти - результат действия пигмента биливердина, зеленой желчи, в утробе матери.

Это явление наблюдается не только у золотистых ретриверов и случалось раньше. К примеру, щенок бульдога из Новой Шотландии родился такого же цвета в 2022 году.

ДеБрюлер утверждает, что зеленый оттенок у Шамрока уже начал исчезать, и через несколько недель, вероятно, его шерсть станет желтой, что характерно для этой породы.

В комментариях подписчики американки начали делиться собственными историями.

«Я не знала, что это редкость, моя собака уже 13 раз привела потомство, и все они рождались зелеными»

«То же самое произошло у моей собаки. Все щенки были коричневые/черные, а один родился полностью белым. Сейчас у нее, конечно, появились пятна»

«Мой Арес тоже был зеленым, когда родился. Теперь ему почти пять месяцев и, конечно, цвет шерсти изменился»

«Ха-ха, но скажите правду, кто бы не хотел себе зеленого золотистого ретривера?»

Ролик Кэрол ДеБрюлер собрал миллионы просмотров, сотни тысяч лайков и множество репостов.