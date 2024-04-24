Подобное явление наблюдается не только у золотистых ретриверов и уже случалось раньше. К примеру, щенок бульдога из Новой Шотландии родился такого же цвета в 2022 году, пишет Focus.
ВИДЕО ⟩ Не совсем золотистый ретривер: щенок появился на свет с очень необычной шерстью
Владелица золотистого ретривера Кэрол ДеБрюлер, которая руководит питомником «Золотые сокровища» во Флориде (США), опубликовала в TikTok вирусное видео со щенком по кличке Шамрок неестественного лаймово-зеленого окраса.
Песик родился особенным, тогда как остальные его братья и сестры были ожидаемого золотистого оттенка.
По словам ветеринаров, необычный цвет шерсти - результат действия пигмента биливердина, зеленой желчи, в утробе матери.
Это явление наблюдается не только у золотистых ретриверов и случалось раньше. К примеру, щенок бульдога из Новой Шотландии родился такого же цвета в 2022 году.
ДеБрюлер утверждает, что зеленый оттенок у Шамрока уже начал исчезать, и через несколько недель, вероятно, его шерсть станет желтой, что характерно для этой породы.
В комментариях подписчики американки начали делиться собственными историями.
«Я не знала, что это редкость, моя собака уже 13 раз привела потомство, и все они рождались зелеными»
«То же самое произошло у моей собаки. Все щенки были коричневые/черные, а один родился полностью белым. Сейчас у нее, конечно, появились пятна»
«Мой Арес тоже был зеленым, когда родился. Теперь ему почти пять месяцев и, конечно, цвет шерсти изменился»
«Ха-ха, но скажите правду, кто бы не хотел себе зеленого золотистого ретривера?»
Ролик Кэрол ДеБрюлер собрал миллионы просмотров, сотни тысяч лайков и множество репостов.
@living_the_golden_life She is healthy and happy! #fypviraltiktok🖤シ゚☆♡viral #fypシ #pet #puppylove #shamrock #greenpuppy #itsnoteasybeinggreen #green #goldenretriever ♬ Irish Jig - Irish Pub Society