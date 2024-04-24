ВИДЕО ⟩ «Самое грустное, что я видел»: мужчина разорвал соцсети, сняв видео об одном дне из своей жизни

29-летний мужчина из Далласа (США), который активно ведет свою страницу в TikTok, опубликовал видео о типичном дне представителя так называемого среднего класса. Однако увиденное в кадре спровоцировало бурную реакцию интернет-сообщества и показалось многим пользователям сети в целом «очень печальным зрелищем».

В ролике продолжительностью 1 минуту 20 секунд блогер, который работает в страховой компании, рассказал о своем типичном дне.

Утро он начинает с того, что одевается в рабочую одежду, готовит протеиновый коктейль, чтобы выпить его по дороге, собирает ноутбук, выносит мусор и отправляется в офис около 7:45, заехав по дороге в магазин за пончиками.

Проработав несколько часов, американец идет на обеденный перерыв в заведение Chilli's, а в 12 часов присоединяется к корпоративному пикнику. Далее он работает до 16:00, после чего заезжает в зоомагазин, чтобы купить еды для своей собаки Бенни, а затем возвращается домой, где его ждет жена с ребенком, и переодевается.

Это видео с детализированным описанием ежедневных обязанностей и рутины, быстро стало вирусным. Юзеры в комментариях начали спорить, разделившись на два лагеря. Одни считают такую жизнь пустой, другие же не видят в этом ничего плохого.