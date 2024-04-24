В ролике продолжительностью 1 минуту 20 секунд блогер, который работает в страховой компании, рассказал о своем типичном дне, пишет Focus.
ВИДЕО ⟩ «Самое грустное, что я видел»: мужчина разорвал соцсети, сняв видео об одном дне из своей жизни
29-летний мужчина из Далласа (США), который активно ведет свою страницу в TikTok, опубликовал видео о типичном дне представителя так называемого среднего класса. Однако увиденное в кадре спровоцировало бурную реакцию интернет-сообщества и показалось многим пользователям сети в целом «очень печальным зрелищем».
В ролике продолжительностью 1 минуту 20 секунд блогер, который работает в страховой компании, рассказал о своем типичном дне.
Утро он начинает с того, что одевается в рабочую одежду, готовит протеиновый коктейль, чтобы выпить его по дороге, собирает ноутбук, выносит мусор и отправляется в офис около 7:45, заехав по дороге в магазин за пончиками.
Проработав несколько часов, американец идет на обеденный перерыв в заведение Chilli's, а в 12 часов присоединяется к корпоративному пикнику. Далее он работает до 16:00, после чего заезжает в зоомагазин, чтобы купить еды для своей собаки Бенни, а затем возвращается домой, где его ждет жена с ребенком, и переодевается.
Это видео с детализированным описанием ежедневных обязанностей и рутины, быстро стало вирусным. Юзеры в комментариях начали спорить, разделившись на два лагеря. Одни считают такую жизнь пустой, другие же не видят в этом ничего плохого.
Сторонники такого образа жизни отмечали, что автор однозначно «выигрывает», поскольку имеет хорошо оплачиваемую работу, на которую тратит всего 6 часов в день, может позволить себе еду вне дома, проводя остальное время с семьей и друзьями.
Оппоненты же пишут, что это отбывание своих земных дней без какой-либо реальной цели и «существование в матрице».
- «Это буквально самое грустное видео, которое я видел за очень долгое время»
- «Чувак попал в ловушку матрицы»
- «Ого. Грустно проживать такую пустую жизнь без какой-либо реальной цели»
- «Чувак может позволить себе трехразовое питание вне дома, ехать на работу всего 10 минут и проводит за рабочим столом всего 6 часов в день. Кажется, он в выигрыше»
- «Мужчина живет полноценной жизнью, почему вы не можете быть счастливы от простоты?»
- «Я не понимаю, почему это грустно»
- «Люди живут в разорванных войной странах, а вы считаете, что это самое грустное, что вы видели?»
@hubs.life New day, new opportunity #morningroutine #ninetofive #normalizethenorm #timestamp @Legion Athletics ♬ American Beauty - IRSNa