Начало дня благоприятно для общения. Это время дает шанс конструктивно обсудить вопросы, из-за которых прежде не раз возникали разногласия. Люди, еще совсем недавно ссорившиеся по пустякам, сейчас могут оставить разногласия в прошлом, договориться о каких-то совместных действиях, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 25 АПРЕЛЯ ⟩ У Стрельцов день сложится удачно, а Водолеев ждет успех в личных отношениях
Во второй половине дня нужно будет вернуться к делам, начатым раньше. Скорее всего, потребует внимания то, что вы считали почти завершенным; могут неожиданно открыться какие-то новые обстоятельства. Попробуйте проявить изобретательность. Неожиданные решения часто оказываются удачными.
Овен
День может ознаменоваться большими переменами. Вы готовы внести в свою жизнь нечто новое, стараетесь использовать любую возможность для этого. Но важно воздержаться от необдуманных шагов, постараться предусмотреть все возможные последствия каждого поступка. Не горячитесь, старайтесь руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями. Тогда у вас все получится, и ни о чем не придется сожалеть. Вероятны удачные совпадения. Постарайтесь не растеряться и извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Если вы поведете себя правильно, то многого добьетесь.
Телец
Начинается день довольно напряженно. Самые впечатлительные Тельцы могут нервничать и тревожиться, потому что в это время не все идет по плану. Но со временем влияние позитивных тенденций усиливается. На многое удается взглянуть иначе, вы замечаете возможности, которых прежде не видели. Первая половина дня подходит для самостоятельной деятельности, а вот во второй полезно будет объединиться с единомышленниками для достижения общих целей. Вечер - отличное время для встреч со старыми знакомыми, друзьями и родственниками. Вы отлично проведете время.
Близнецы
День складывается удачно, тревожиться особенно не о чем. Часто удача сама идет в руки, и в таких ситуациях вы не теряетесь, безошибочно выбираете верный путь к цели. Будет шанс познакомиться с людьми, которые позже окажут важные услуги. Нетрудно произвести благоприятное впечатление: достаточно вести себя естественно и непринужденно. Не исключены романтические увлечения. Кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда, и тогда отношения будут развиваться стремительно и вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни.
Рак
Благоприятный день для разговоров о делах, обсуждения любых вопросов, касающихся работы и бизнеса, финансов и имущества. Вы серьезны, внимательны к деталям, опираетесь на факты и готовы прислушаться к хорошим советам. Заметно влияние позитивных тенденций и в других сферах жизни. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с людьми, с которыми в последнее время трудно было поладить. Сейчас легко достичь компромисса, найти решение, которое устроит всех. Не упустите благоприятный момент для обсуждения важных вопросов.
Лев
День довольно беспокойный, но интересный и плодотворный. Важно правильно расставлять приоритеты, не тратить время и энергию на пустяки. В этом многим представителям знака помогает опыт, полученный раньше. Не исключены приятные знакомства, а также встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться. Некоторых Львов ждут романтические сюрпризы. Это благоприятный день для свидания, встречи с любимым человеком. Вы найдете массу интересных тем для разговора, не упустите возможности порадовать друг друга.
Дева
Вы настроены оптимистично и порой переоцениваете свои возможности. Лучше не строить иллюзий, стараться смотреть на вещи реально. Это поможет удержаться от поспешных суждений и поступков, о которых позже пришлось бы пожалеть. Будет возможность завершить дела, которым вы успели отдать немало сил. Вы получите даже лучший результат, чем ожидали. Окружающих восхищают ваши достижения. Многие Девы сегодня найдут союзников, на которых смогут положиться в трудный момент. Не исключено и начало дружеских отношений.
Весы
Отличный день для того, чтобы заняться чем-то полезным и интересным. Можно вернуться к тому, что прежде не удалось осуществить: на этот раз звезды будут на вашей стороне и все получится. Не исключены приятные известия, предложения, которым вы будете очень рады. День подходит для общения со старыми друзьями. Оно вдохновляет, дарит массу позитивных эмоций. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Можно сделать какие-то незапланированные покупки; вы наверняка останетесь ими довольны.
Скорпион
Начало дня будет довольно беспокойным. Появляются новые задачи, часто справиться с ними можете только вы. Многим Скорпионам нужно будет изменить планы, отложить какие-то дела на потом. Иногда это заставляет нервничать. Не сомневайтесь: вы все успеете, если правильно расставите приоритеты. Вторая половина дня пройдет исключительно плодотворно. В это время вам наверняка пригодится то, чему вы успели научиться раньше. Вероятны незапланированные, но от этого не менее приятные встречи с людьми, с которыми вы не виделись давным-давно. Найдется масса тем для разговоров.
Стрелец
День сложится удачно, если вы настроитесь на серьезный лад и не станете рассчитывать на то, что звезды все сделают за вас. Скорее всего, придется приложить усилия, чтобы достичь поставленных целей. Не все получается сразу, часто нужно предпринять несколько попыток, прежде чем вы добьетесь нужного результата. Вероятны незапланированные расходы. Лучше не торопиться с покупками, особенно крупными. Не стоит в спешке принимать решения, касающиеся денег, или заключать сделки, если есть хотя бы малейшие сомнения в их надёжности.
Козерог
Вы делаете много полезного, причем не только для себя, но и для других. Окружающие благодарны за заботу и поддержку, а также за то, что вы ведете себя исключительно тактично и деликатно. Отношения, которые прежде складывались напряженно, заметно изменятся к лучшему. Возможны неожиданные предложения. Вы без долгих раздумий ответите на них согласием и не пожалеете об этом. Это подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро добьетесь первых успехов, разберетесь в том, о чем прежде имели лишь отдаленное представление.
Водолей
Появляется много идей. Вам они кажутся хорошими, да и на самом деле весьма неплохи, но пока не могут быть осуществлены в первозданном виде. Нужно либо немного подождать, либо внести в свои замыслы какие-то изменения. Если вы беретесь за что-то новое, не рассчитывайте добиться успеха немедленно. Учеба может даваться нелегко, порой сложно сразу все запомнить, разобраться в сложных вопросах. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Они заметно меняются к лучшему, все разногласия и взаимные претензии остаются в прошлом.
Рыбы
Начинается день довольно беспокойно. В первой его половине возможны неудачные совпадения. Не всегда удается вовремя завершить начатые дела или добиться нужного результата. Но если вы будете терпеливы и последовательны, то достигнете своих целей. Вторая половина дня будет легче и приятнее. Вероятны события, поднимающие настроение, приятные сюрпризы. Не исключены денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Деловое чутье не подводит представителей знака, они заключают удачные сделки.