ГОРОСКОП НА 25 АПРЕЛЯ ⟩ У Стрельцов день сложится удачно, а Водолеев ждет успех в личных отношениях

Во второй половине дня нужно будет вернуться к делам, начатым раньше. Скорее всего, потребует внимания то, что вы считали почти завершенным; могут неожиданно открыться какие-то новые обстоятельства. Попробуйте проявить изобретательность. Неожиданные решения часто оказываются удачными.

Овен

День может ознаменоваться большими переменами. Вы готовы внести в свою жизнь нечто новое, стараетесь использовать любую возможность для этого. Но важно воздержаться от необдуманных шагов, постараться предусмотреть все возможные последствия каждого поступка. Не горячитесь, старайтесь руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями. Тогда у вас все получится, и ни о чем не придется сожалеть. Вероятны удачные совпадения. Постарайтесь не растеряться и извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Если вы поведете себя правильно, то многого добьетесь.

Телец

Начинается день довольно напряженно. Самые впечатлительные Тельцы могут нервничать и тревожиться, потому что в это время не все идет по плану. Но со временем влияние позитивных тенденций усиливается. На многое удается взглянуть иначе, вы замечаете возможности, которых прежде не видели. Первая половина дня подходит для самостоятельной деятельности, а вот во второй полезно будет объединиться с единомышленниками для достижения общих целей. Вечер - отличное время для встреч со старыми знакомыми, друзьями и родственниками. Вы отлично проведете время.

Близнецы