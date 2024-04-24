За государственную службу: Кейт Миддлтон получила уникальную награду от короля Карла

Принцесса Уэльская получила уникальную награду от короля в знак признания ее многолетней государственной службы. 42-летняя Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит лечение от рака, стала королевским компаньоном организации, основанной королем Георгом V в 1917 году для признания выдающихся достижений в искусстве, науке, медицине и на государственной службе. Об этом пишет Daily Mail.

Это первый случай, когда член королевской семьи был назначен на подобную должность за всю вековую историю ордена.

Источники говорят, что это символ «большого уважения», которое к принцессе испытывает ее тесть, король Карл.

Это не только личная благодарность за ее верную службу Короне с тех пор, как она вышла замуж за принца Уильяма почти 13 лет назад, но и признание ее вклада в искусство.

Кейт увлекается фотографией, и является покровителем Королевского фотографического общества и Национальной портретной галереи, а также вдохновительницей трогательного фотопроекта «Hold Still».

Это назначение не является прямым даром короля, а производится кабинетом министров по его рекомендации.

Орден Почетных кавалеров, чьим духовным домом является Королевская часовня во дворце Хэмптон-Корт, состоит из 65 членов со всего Содружества.

Так что Кейт Миддлтон оказалась в отличной компании, ведь в Орден также входят сэр Дэвид Аттенборо, дама Джуди Денч, сэр Иэн Маккеллен, дама Мэгги Смит, сэр Пол Маккартни и Дж. К. Роулинг.

Новое назначение Кейт является одним из многих, сделанных королем Чарльзом накануне. И в список входят и другие члены королевской семьи.

Королева Камилла станет Великим Магистром и Первой или Главной Дамой Большого Креста Выдающегося Ордена Британской Империи, что является довольно традиционным назначением для супруги монарха. Герцогиня Глостерская, которая замужем за двоюродным братом покойной королевы станет королевской дамой-кавалером Благороднейшего Ордена Подвязки.

Также орден подвязки получит известный композитор лорд Ллойд-Уэббер, автор мюзиклов «Призрак оперы» и «Кошки».