АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ ЛЮКС ⟩ В Таллинне пройдет мероприятие, посвященное ароматам дома Hermes

История французского дома Hermes началась с «конного» бизнеса, а именно производства упряжи. Это отложило отпечаток на всю их последующую продукцию.

Каждая композиция оттачивается десятилетиями для того, чтобы представить миру новый шедевр в сфере парфюмерии. Любой запах бренда нельзя сравнить ни с чем, он идеален в своем роде и неповторим.

Женская парфюмерия бренда - это противостояние силы и изящества, приправленное роскошной элегантностью. Сильные ароматы, содержащие тонкие нежные нотки, пропитаны оригинальностью и безупречностью.

Мужская парфюмерная линия бренда открылась только в 1970 году. Но формулы для мужских ароматов, которые так долго и тщательно прорабатывались, с уверенностью можно назвать шедеврами парфюмерии. В стиле традиций бренда, запахи переполнены благородством и силой, подчеркивают мужество и состоятельность. Они призваны дополнять образ идеального мужчины современности. Шикарные, респектабельные ароматы с первых минут очаровывают женщин своей силой и настойчивостью, чувственностью и уверенностью. Мужской парфюм Hermes - это напоминание о справедливых, храбрых рыцарях, это возвращение былой романтики героических времен.

В конце вечера все желающие смогут создать свой персональный парфюм (за дополнительную плату)

Ведущие мероприятия - основатели парфюмерной лаборатории PERFUME LAB Валерий Морозов и Константин Галенский.

Зарегистрироваться на следующее мероприятие или получить дополнительную информацию можно по почте или на официальной странице Facebook и Instagram.