Украинский певец Артем Пивоваров во время одного из своих сольных концертов в киевском Дворце спорта случайно сломал нос своей поклоннице. Об этом 24 апреля рассказала редакция Telegram-канала "За кадром | Шоубізнес Блогери", разместив видео, в котором артист просит прощения за случившееся у пострадавшей девушки, пишет ГОРДОН.
ФОТО ⟩ Известный певец Пивоваров во время сольного концерта сломал нос своей поклоннице
«Это произошло в тот момент, когда артист швырнул в толпу фанатов барабанную палочку. После выступления певец пригласил девушку за кулисы, чтобы извиниться и расспросить, как это произошло, – говорится в публикации. – К ситуации фанатка отнеслась философски, сказала, что »это того стоило«, поэтому она не обижена на артиста, который извинился перед ней».
После извинений Пивоваров сфотографировался с поклонницей. Девушка объяснила, что в момент, когда ее по лицу ударила брошенная артистом барабанная палочка, она шла к своей сестре и не замечала происходящего вокруг. На видео она запечатлена с пластырем на носу.