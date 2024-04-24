ФОТО ⟩ Известный певец Пивоваров во время сольного концерта сломал нос своей поклоннице

«Это произошло в тот момент, когда артист швырнул в толпу фанатов барабанную палочку. После выступления певец пригласил девушку за кулисы, чтобы извиниться и расспросить, как это произошло, – говорится в публикации. – К ситуации фанатка отнеслась философски, сказала, что »это того стоило«, поэтому она не обижена на артиста, который извинился перед ней».