Сергей Детков - комик из Украины, который знаком зрителю по едким шуткам из «Прожарки» на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в «Открытом Микрофоне на ТНТ» и «Stand Up на ТНТ», а также таким youtube проектам Labelcom, как «Что было дальше?», «#СОЗВОН» и «Алкосборка».
УЖЕ В ЭТУ СУББОТУ! ⟩ В Таллинне выступит звезда «ЧБД» Сергей Детков
Сергей не боится шутить на самые острые и смелые темы, поэтому ему точно есть, что Вам рассказать!
Ждем всех на новом сольном Stand Up концерте Сергея в Таллинне!
Когда? 27 апреля 19:00 (Вход зрителей с 18:00) Где? Таллинн, Uus Laine, Vana-Kalamaja 1 (Мероприятие продлится примерно 1:30) Билеты можно приобрести на ticketshop.ee 18+
P.S. В продаже - 3 категории билетов. Разницы никакой нет. Чем раньше приобрел - тем дешевле заплатил.
P.S.2 Kаждый билет - это сидячее место в зале со свободной рассадкой. Чем раньше пришел - тем ближе место занял. Если идете компанией - есть ограниченное количество столиков, которые бесплатно можно зарезервировать по номеру +371 29806899 (WhatsApp, Telegram)
P.S.3 В заведении работает бар, просьба, приходить за 30-60 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале!