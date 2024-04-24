УЖЕ В ЭТУ СУББОТУ! ⟩ В Таллинне выступит звезда «ЧБД» Сергей Детков

Сергей Детков - комик из Украины, который знаком зрителю по едким шуткам из «Прожарки» на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в «Открытом Микрофоне на ТНТ» и «Stand Up на ТНТ», а также таким youtube проектам Labelcom, как «Что было дальше?», «#СОЗВОН» и «Алкосборка».