«Ты убил и не получил наказание?» Алек Болдуин, застреливший оператора на съемочной площадке, попал в очередной скандал

Оказалось, что на днях в одном из кафе к нему подошла женщина и начала спрашивать о смерти украинского оператора. Мужчина просил ее выйти из помещения и больше его не беспокоить, однако настойчивая американка продолжала задавать неудобные для актера вопросы, пишет УНИАН.

«Почему ты убил эту женщину? Ты убил и не получил наказания? Нет срока для тебя, Алек?» - говорит женщина на видео, которое попало в сеть.

Болдуин завершил свой телефонный разговор и пытался сдерживаться. Он даже обратился к персоналу заведения, чтобы те вызвали полицию. Однако потом мужчина принял эмоциональное решение и выбил из рук женщины телефон. На этом моменте видео прекращается.

Как закончился инцидент - пока неизвестно.

Что известно об убийстве украинки на съемках фильма «Ржавчина»

В 2021 году актер Алек Болдуин ранил на съемках двух людей. Одной из них была оператор из Украины Галина Гатчинс. После фатального выстрела ее отвезли в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. Женщине было 42 года.

Актер отрицает свою вину, ведь считал, что пистолет не заряжен. Позже семья застреленной украинки подала на него иск. Алек получил обвинения по двум пунктам, но окончательный суд состоится летом этого года.