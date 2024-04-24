Оперная певица Мария Веретенина предстала перед таллиннской публикой в необычном платье - абсолютно непрактичном, но изумительно красивом. Удивительно, что сделала она его собственными руками из бумаги.
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НАВЕЛА ШОРОХУ ⟩ Мария Веретенина изумила Таллинн самодельным платьем
В детстве юные модницы часто мастерят из бумаги кукол и наряжают их в бумажные платья. Как правило, девочки, когда вырастают, забывают об этом увлечении, но не все! Оперная певица Мария Веретенина вооружилась клеем и ножницами, и соорудила себе необычный наряд, которым и в прямом, и в переносном смысле слова наделала много шороха.