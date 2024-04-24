НАВЕЛА ШОРОХУ ⟩ Мария Веретенина изумила Таллинн самодельным платьем

В детстве юные модницы часто мастерят из бумаги кукол и наряжают их в бумажные платья. Как правило, девочки, когда вырастают, забывают об этом увлечении, но не все! Оперная певица Мария Веретенина вооружилась клеем и ножницами, и соорудила себе необычный наряд, которым и в прямом, и в переносном смысле слова наделала много шороха.

«Многие мои коллеги занимаются не только оперным вокалом, но и живописью, искусством... Есть у них и другие интересные увлечения. Одно из моих хобби - моделирование платьев, а также я рисую картины, делаю различные арт-проекты и, конечно же, выношу их на сцену. Я об этом никогда не рассказывала, но занимаюсь этим с детства», - призналась нашему порталу Мария Веретенина.