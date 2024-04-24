Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что конец апреля принесет в жизнь двух знаков Зодиака такие перемены, которые не укладывались в их воображение даже в самых смелых мечтах. Речь пойдет про знаки водной стихии.
ЛУЧШЕ, ЧЕМ В МЕЧТАХ ⟩ Глоба предрекла двух знакам Зодиака невероятные возможности в конце апреля
Представители водной стихии в конце месяца смогут быстро расправиться с любыми проблемами. Однако для этого Ракам не стоит отказываться от сотрудничества с коллегами. Только объединив усилия, им удастся достигнуть общих целей и обзавестись новыми знакомствами, которые благоприятно скажутся как на карьере, так и в личной жизни.
Весов Глоба предостерегла от избыточного лимита доверия к незнакомым людям. Не каждый новый знакомый может оказаться тем, кем пытается себя проявить. Однако именно новые люди, пришедшие в жизнь Весов, подтолкнут их к изменениям, пишет Oka.