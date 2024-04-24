ЛУЧШЕ, ЧЕМ В МЕЧТАХ ⟩ Глоба предрекла двух знакам Зодиака невероятные возможности в конце апреля

Представители водной стихии в конце месяца смогут быстро расправиться с любыми проблемами. Однако для этого Ракам не стоит отказываться от сотрудничества с коллегами. Только объединив усилия, им удастся достигнуть общих целей и обзавестись новыми знакомствами, которые благоприятно скажутся как на карьере, так и в личной жизни.