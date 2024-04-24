«Навсегда»: Хайди Клум без капли макияжа восхитила фото с мужем, который младше на 16 лет

Звезда редко делится общими фотографиями, однако на этот раз сделала исключение. Так, в своем фотоблоге Гайди восхитила поклонников нежным кадром с 34-летним возлюбленным. На изображении она погрузилась в объятия мужа, закрыв глаза. Счастливый Том наряжен в рубашку с цветочным принтом, а Клум – в обычную джинсовую. К слову, 50-летняя модель решила продемонстрировать свою естественную красоту и попозировала без капли макияжа и лишних фильтров.